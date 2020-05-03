В Татарстане коронавирусом заболел еще 71 человек

За минувшие сутки в Татарстане коронавирус подтвердился еще у 71 человека. Двое из заболевших недавно вернулись из другого региона, оставшиеся - контактировали с ранее инфицированными.

19 человек были госпитализированы, 52 - оставлены дома с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни.

Отметим, что среди новых зараженных десять несовершеннолетних, 12 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 23 человек - от 30 до 50 лет, 10 человек - от 50 до 60 лет, 6 человек - от 60 до 70 лет, 6 человек - от 70 до 80 лет, 3 человека - от 80 до 90 лет и один человек старше 90 лет.

Большинство заболевших - жители Казани (34). 9 больных из Набережных Челнов, 7 - из Нижнекамского района, по 3 - из Буинского и Зеленодольского районов, по 2 - из Арского, Дрожжановского, Лишевского и Тукаевского районов, по одному - из Альметьевского, Высокогорского, Елабужского, Кукморского и Лениногорского районов.

С начала пандемии в республике COVID-19 выявлен 1031 раз. Вместе с Татарстаном порог в тысячу инфицированных 3 мая перешагнули Башкирия и Ленинградская область.

Отметим, что 130 зараженных в Татарстане уже выздоровели, трое - скончались.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 1962 человека. 23 160 - сняты с меднаблюдения, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией. - С начала исследований проведено 53 897 тестов на COVID-19.