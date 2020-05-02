В Ульяновской области подтвердилось 32 новых случая заражения COVID-19

По данным федерального оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией на 2 мая 2020 года, в Ульяновской области зарегистрировано 32 новых случая заражения COVID-19. В итоге количество зараженных за все время пандемии в регионе достигло 461 человек.

При этом, опять же по данным федерального оперштаба на 2 мая в области выздоровели 78 человек, а скончались четыре пациента.

Отметим, что несмотря на угрозу распространения коронавируса с 1 мая в Ульяновской области стартовало транспортное обслуживание дачников-садоводов – запущено 15 маршрутов с 129 микроватобусами и автобусов, а также трамваями.

Правда садоводам в транспорте нужно носит маску и соблюдать социальную дистанцию – 1,5 метра, для последнего водитель транспорта должен лично контролировать количество пассажиров в салоне.