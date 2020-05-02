2020-05-02T16:28:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии 2 мая 2020 года зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусом

За все время пандемии COVID-19 в республике был обнаружен у 676 человек
Наиля ГАЛИМОВА
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За все время пандемии в республике вылечился 131 пациент.За все время пандемии в республике вылечился 131 пациент.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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2 мая стало известно о том, что количество зараженных коронавирусом в Чувашии увеличилось на 49 человек. О новых случаях инфицирования сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Отметим, что за все время пандемии в республике коронавирус был обнаружен у 676 человек. Из них 131 пациент выздоровел, 8 скончались.

Известно, что с 14 мая в республике планируют развернуть до 90 коек для пациентов с COVID-19 на базе Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Сейчас же в Чувашии развернуто 609 коек для лечения подобных пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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