В Марий Эл зафиксирован 31 новый случай коронавируса

2 мая 2020 года стало известно о том, что в Марий Эл выявлен еще 31 случай заражнеия коронавирусом. Об этом сообщает федеральный опертивный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Также, 41 человек был выписан в связи с выздоровлением.

По данным Роспотребнадзора республики, из новых зараженных 18 случаев выявлены из числа контактирующих лиц, 5 - в результате завоза возвращающимися из-за пределов республики.

За все время пандемии в Марий Эл диагноз коронавирус был поставлен 628 пациентам. Из них 373 человека уже выздоровели, а трое скончались.

Несмотря на продление нерабочей недели из-за коронавируса в России до 11 мая, в Марий Эл ряд предприятий возобновят свою деятельность уже с 4 мая.

Это, например, организации сферы IТ-инфраструктуры, изготавливающие и продающие очки, ремонтирующие обувь, одежду и бытовую технику, а также парикмахерские.