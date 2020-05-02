2020-05-02T17:11:49+03:00
Звезды

«Барс Медиа Груп» запускает первый телевизионный вокальный конкурс «Новая звезда»

Вокальный проект состоит из трех этапов, первый из которых стартует уже 1 мая
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Фото: предоставлено «Барс Медиа».Фото: предоставлено «Барс Медиа».
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В преддверии нового телевизионного сезона «Барс Медиа» при поддержке Президента Республики Татарстан запускает первый в истории татарской эстрады телевизионный вокальный проект с участием молодых исполнителей, поющих на татарском языке.

Наша страна богата самородками, не имеющих вокального образования, но исполняющих музыкальные произведения не хуже профессиональных артистов. Цель проекта – найти этих талантливых людей, раскрыть их потенциал и зажечь «Новую звезду». Задача – показать зрителю реальную сторону жизни начинающих артистов и вместе пройти трудный путь на пути к успеху и профессионализму.

Вокальный проект состоит из трех этапов, первый из которых стартует уже 1 мая и продлится до 15 июня. Заявки на участие в конкурсе принимаются из любого региона Российской Федерации, таким образом, в заочный тур может попасть каждый желающий в возрасте от 18 до 35 лет. На основе присланных видео и небольшого эссе о себе будет отобрано 50 талантливых и перспективных исполнителей. Их очные кастинги пройдут в Казани в конце июня. По результатам первого тура члены жюри оставят в проекте 15 лучших исполнителей.

Второй этап станет по-настоящему телевизионным. В период с 1 сентября 2020 г. по 15 ноября 2020 г, по пятницам, в эфире Телеканала ТМТВ ведущие еженедельно представят зрителям и членам жюри Конкурса 15 участников.

Зритель войдет в дома и семьи финалистов, знакомясь с конкурсантами и обычной жизнью соотечественников. Увидит, как участники получают уроки по вокалу, проходят мастер-классы по сценическому движению и актерскому мастерству. Оценит, какую песню выбрал любимый герой для финального этапа проекта.

Реалити-шоу завершится 13 декабря 2020 г. грандиозным гала-концером, в котором примут участие все 15 исполнителей. По итогам их выступлений и оценок жюри будет составлен рейтинг. 3 участника с наивысшими баллами станут финалистами конкурса «Новая звезда». А дальше уже только зритель определит лучшего!

После гала-концерта 13 декабря будет дан старт народного смс-голосования, итоги которого объявят на фестивале «Татар Җыры».

19 декабря в концертном зале им. И. Шакирова загорится «Новая звезда»!

Ознакомиться с Положение о конкурсе, узнать правила и заполнить анкету участника можно на сайте www.tmtv.tatar .

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