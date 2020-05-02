Исполняющим обязанности главного пристава Татарстана назначен Анвар Закиров

2 мая на еженедельной планерке у президента Татарстана Рустама Минниханова был представлен новый исполняющий обязанности главного судебного пристава республики. Им стал уроженец Татарстана Анвар Закиров. Он с декабря 2018 года руководил службой приставов Чувашии.

Напомним, 30 апреля с коллективом УФССП Татарстана попрощались его уже бывший руководитель - Игорь Безуевский. Вместе с которым были уволены три его заместителя - Эльвира Лабашова, Сергей Плющий и Елена Степанова. Безуевский руководил службой с 13 декабря 2018 года. УФССП России прокомментировала это решение организационно-штатными мероприятиями в связи с реорганизацией службы в целом.

Анвар Закиров родился в Татарстане 17 января 1979 года. С 2001 по 2016 он работал в УФССП Татарстана на должностях судебного пристава-исполнителя, ведущего специалиста, главного специалиста Управления, начальника отдела – старшего судебного пристава Советского РОСП, Авиастроительного РОСП, начальника отдела организации исполнительного производства УФССП республике.

С 2016 по 2018 Закиров занимал должности замначальника отдела, начальника отдела организационно-аналитической работы и зонального контроля Управления организации исполнительного производства ФССП. Затем с июня 2018 был назначен замруководителем УФССП Татарстана.

С 20 декабря того же года назначен на должность и.о. руководителя УФССП Чувашии, где с 8 июля 2019 года занял должность главного судебного пристава.