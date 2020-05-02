В Татарстане выявили еще 66 человек с коронавирусом

На 2 мая по данным регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Татарстане выявлен 66 новых случаев COVID-19.

В 15 из них люди были госпитализированы, у остальных 51 человека отмечена легкая степень или бессимптомная форма болезни, они лечатся дома.

При этом из общего числа 9 случаев заражения – завозные, в своем большинстве 57 случаев – контактные.

ВОЗРАСТ

По возрасту – среди новых пациентов с коронавирусом 8 человек до 18 лет, 6 зараженных – от 18 до 30 лет, 25 пациентов - от 30 до 50 лет, 12 человек – от 50 до 60 лет, 7 инфицированных - от 60 до 70 лет, 5 больных - от 70 до 80 лет, и два человека – от 80 до 90 лет, один человек старше 90.

ГЕОГРАФИЯ

Географически больше всего новых случаев приходится на Казань – 27 зараженных. Далее идут Набережные Челны и Нижнекамский район – по 6 новых случаев, на третьем месте по количеству инфицированных на 2 мая 2020 года Лаишевский район – 5 пациентов. Далее идут: Азнакаевский район – 4 новых случая, в Сабинском, Балтасинском и Дрожжановском районах по три случая, в Атнинском и Альметьевском – по два пациента, а в Сармановском, Пестречинском, Высокогорском, Зеленодольском и Ютазинском районах по одному зараженному.

В итоге за весь период пандемии в Татарстане было зарегистрировано 960 случаев коронавируса, из них вылечились 115 человек, два пациента скончались.

- На данный момент 3 пациента находятся на аппаратах ИВЛ, выздоровели 15 человек, - сообщили в региональном оперштабе.