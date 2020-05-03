2020-05-03T08:59:16+03:00
Общество

Круглую дату отмечает Президент Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ»

Третьего мая Нелли Юсуфовну Алекперову, Президента Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ», поздравляют с юбилеем и вспоминают добрым словом не только близкие и родные, друзья, но и тысячи людей и социальных организаций, которым фонд протянул руку помощи
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Личное участие, отзывчивость и доброе сердце Нелли Юсуфовны - те качества, которые так важны в созидательной работе крупнейшего фонда.

Основанный в 1993 году, благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» стал одним из первых корпоративных фондов в России постсоветской эпохи. Он взял на себя разработку и реализацию значимых социально-благотворительных программ в тех регионах страны, где ведется деятельность Компании. В том числе в Татарстане, где работа идет совместно с ООО «РИТЭК», дочерним предприятием ПАО «ЛУКОЙЛ».

С тех пор реализованы сотни благотворительных инициатив, проектов, добрых дел. В числе получателей помощи и поддержки - образовательные, религиозные, медицинские учреждения, музеи и театры, творческие и спортивные коллективы, детские дома, ветераны войны и труда.

Одной из самых эффективных инициатив в сфере благотворительности стал Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», который уже в течение 15 лет проходит в Татарстане. С помощью конкурсного механизма благотворители выявляют наиболее важные и интересные предложения от граждан и социальных организаций, направляя свою поддержку максимально адресно и открыто. Проект по достоинству оценен не только адресатами поддержки, но и Правительством Республики Татарстан, а также ее Президентом Рустамом Миннихановым.

За почти тридцать лет стараниями корпоративного фонда «ЛУКОЙЛ» благотворительность стала частью современной бизнес-культуры в стране. Деятельность фонда явилась ориентиром для последователей компании в благотворительной сфере, способствовала укреплению идей меценатства в нашем обществе, содействовала созданию положительного социального климата в регионах. Во всем этом - большая заслуга Нелли Юсуфовны Алекперовой.

Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» от чистого сердца поздравляет Нелли Юсуфовну с днем рождения!

С наилучшими пожеланиями тепла и добра, Альфия Валиева, директор Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»:

«Желаем Вам, Нелли Юсуфовна, чтобы судьба вознаградила Вас за Ваше доброе сердце, открытую душу и отзывчивость. Этот мир держится на неравнодушных людях, всегда готовых помочь и оказать поддержку любому нуждающемуся.

Фонд выражает огромную благодарность и особую признательность за оказанное доверие и соучастие в свершении добрых дел на благо жителей Республики Татарстан. Надеемся, что многолетнее плодотворное сотрудничество «АК БАРС СОЗИДАНИЕ», Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» и ООО «РИТЭК» и дальше будет способствовать улучшению качества жизни социально незащищенных граждан, даря им новые возможности».

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