2020-05-01T12:17:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл зафиксирован 31 новый случай коронавируса

За время пандемии диагноз COVID-19 в республике был поставлен 597 пациентам
Олег ЛУГОВОЙ
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По данным на 30 апреля, 304 из них уже выздоровели, а трое скончались.По данным на 30 апреля, 304 из них уже выздоровели, а трое скончались.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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1 мая 2020 года стало известно о том, что в Марий Эл выявлен еще 31 случай заражнеия коронавирусом. Об этом сообщает федеральный опертивный штаб по борьбе с нераспространением COVID-19.

Если взять данные за все время пандемии, то получается, что в Марий Эл диагноз коронавирус был поставлен 597 пациентам. По данным на 30 апреля, 304 из них уже выздоровели, а трое скончались.

Несмотря на продление нерабочей недели из-за коронавируса в России до 11 мая, в Марий Эл ряд предприятий возобновят свою деятельность уже с 4 мая.

Это, например, организации сферы IТ-инфраструктуры, изготавливающие и продающие очки, ремонтирующие обувь, одежду и бытовую технику, а также парикмахерские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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