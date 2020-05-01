В Марий Эл зафиксирован 31 новый случай коронавируса

1 мая 2020 года стало известно о том, что в Марий Эл выявлен еще 31 случай заражнеия коронавирусом. Об этом сообщает федеральный опертивный штаб по борьбе с нераспространением COVID-19.

Если взять данные за все время пандемии, то получается, что в Марий Эл диагноз коронавирус был поставлен 597 пациентам. По данным на 30 апреля, 304 из них уже выздоровели, а трое скончались.

Несмотря на продление нерабочей недели из-за коронавируса в России до 11 мая, в Марий Эл ряд предприятий возобновят свою деятельность уже с 4 мая.

Это, например, организации сферы IТ-инфраструктуры, изготавливающие и продающие очки, ремонтирующие обувь, одежду и бытовую технику, а также парикмахерские.