2020-05-01T12:17:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области зафиксировано 23 новых случая заражения COVID-19

Итог в регионе уже выявлено 429 заболевших коронавирусом
Олег ЛУГОВОЙ
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В итоге количество зараженных за все время пандемии в регионе достигло 429 человек.В итоге количество зараженных за все время пандемии в регионе достигло 429 человек.Фото: Андрей АБРАМОВ
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По данным федерального оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией на 1 мая 2020 года, в Ульяновской области зарегистрировано 23 новых случая заражения COVID-19. В итоге количество зараженных за все время пандемии в регионе достигло 429 человек.

При этом, опять же по данным федерального оперштаба на 30 апреля 2020 года, в области выздоровели 48 человек, а скончались четыре пациента.

Отметим, что несмотря на угрозу распространения коронавируса с 1 мая в Ульяновской области стартовало транспортное обслуживание дачников-садоводов – запущено 15 маршрутов с 129 микроватобусами и автобусов, а также трамваями.

Правда садоводам в транспорте нужно носит маску и соблюдать социальную дистанцию – 1,5 метра, для последнего водитель транспорта должен лично контролировать количество пассажиров в салоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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