В Чувашии 1 мая 2020 года зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусом

1 мая стало известно о том, что количество зараженных коронавирусом в Чувашии увеличилось на 41 человека. О новых случаях инфицирования сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Отметим, что за все время пандемии в республике коронавирус был обнаружен у 627 человек.

По данным Роспотребнадзора Чувашии на 30 апреля, под медицинским наблюдением в регионе остаются более 1,6 тысяч человек. Кроме того, известно, что с 14 мая в республике планируют развернуть до 90 коек для пациентов с COVID-19 на базе Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Сейчас же в Чувашии развернуто 609 коек для лечения подобных пациентов.