Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 1 мая 2020 года: в городе заразился 101 человек

По последним данным, в Ульяновской области выявлено 406 случаев коронавируса. Большинство зараженных - жители Ульяновска.

- В Ульяновске 101 случай, в Карсуне - 180 случаев, в Барышском районе - 15 случаев, в Димитровграде - 8 случаев, в Цильнинском районе - 7 случаев, в Чердаклинском районе - 6 случаев, в Майнском районе - 5 случаев, в Кузоватовском и Старокулаткинском районах - по 16 случаев, в Тереньгульском районе - 22 случая, в Новоульяновске и Инзенском районе - по 4 случая, в Павловском, Базарносызганском, Николаевском, Старомайнском и Вешкаймском районах - по 3 случая, в Радищевском районе - 2 случая, в Ульяновском, Новоспасском, Мелекесском, Сенгилеевском районах - по одному случаю. Еще один зараженный был снят с поезда «Москва-Челябинск», - сообщал накануне Роспотребнадзор региона.

Отметим, что с начала пандемии в Ульяновской области выздоровели 48 человек (по данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией), скончались - четверо.

ЖИТЕЛИ УЛЬЯНОВСКА СМОГУТ ЕЗДИТЬ НА ДАЧУ

С 1 мая в регионе началось транспортное обслуживание садоводов. По информации управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска, более 50 садоводческих товариществ будут обслуживать 15 маршрутов, на которых будут ходить 129 маршруток, автобусов и трамваев.

Отметим, что всем садоводам в транспорте нужно находится в средствах индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию. Водитель при этом должен контролировать численность пассажиров.