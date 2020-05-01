Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 1 мая 2020 года: в городе выявлено 214 случаев заражения

По последним данным в Чувашии зафиксировано 586 случаев коронавируса. 97 заболевших выздоровели, 8 - скончались.

Большинство инфицированных - 214 человек - это жители Чебоксар. Далее по числу зараженных идет Янтиковский район (46), Ядринский район (36), Батыревский и Канашский районы (по 24), Урамарский район (23), Порецкий район (20), Шумерлинский район (18), Новочебоксарск (16), Цивильский район (15), Алатырский и Чебоксарский районы (по 14), Красночетайский район (12), Вурнарский, Шемуршинский и Мариинско-Поссадский районы (по 10), Яльчикский район (9), Комсомольский район (8), Моргаушский район (7), Аликовский район (6), Ибресинский район (3) и Козловский район (1).

- Ожидается предварительное подтверждение результатов анализа у 47 человек, - отмечают в Минздраве республики.

В ведомстве также добавляют, что в обсерваторе «Алый парус» сейчас находится 60 человек, из них 7 несовершеннолетних, 19 человек выезжали заграницу - четверо в Индонезию, 9 - в Индию, двое - в Таиланд, еще четверо - в Узбекистан.

По последним данным Роспотребнадзора Чувашии, под медицинским наблюдением в регионе остаются более 1,6 тысяч человек. Проведено порядка 18,5 тысяч тестов на коронавирус.

Известно, что с 14 мая планируется развернуть до 90 коек на базе Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования для людей с COVID-19. Сейчас же в Чувашии развернуто 609 коек для лечения подобных пациентов.

О ПОЕЗДКАХ НА ДАЧУ

Накануне врио главы Чувашии Олег Николаев официально разрешил жителям республики ездить на дачи, несмотря на введенный режим самоизоляции.

При себе у человека, правда, должен быть документ, подтверждающий право собственности или иное законное основания для владения объектом недвижимости.