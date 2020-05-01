Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 1 мая 2020 года: в ДРКБ шесть зараженных детей, в горбольнице - 25 взрослых

По последним данным, в Марий Эл зафиксировано 566 случаев коронавируса. Выздоровели уже 304 человека, скончались - трое.

Среди зараженных много детей: четверым нет и года, 19 - от года до 6 лет, 22 - от 7 до 14 лет, 11 - от 15 до 17 лет. 51 человеку - от 18 до 39 лет, 181 - от 30 до 49 лет, 182 - от 50 до 64 лет, 96 - более 65 лет.

При этом у 155 инфицированных нет симптомов коронавируса, у 238 течение болезни легкое, у 140 - средней тяжести, у 33 - тяжелое.

- Всего в инфекционных стационарах республики лечится 239 человек. Из них с пневмонией – 199, с коронавирусом - 87. В тяжелом состоянии 60 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 165, легкой степени тяжести – 14. Два пациента на искусственной вентиляции легких, 102 нуждаются в кислородной поддержке, - отмечают в Минздраве Марий Эл.

Отметим, что в инфекционном и перепрофилированном терапевтическом отделениях горбольницы Йошкар-Олы лечатся 124 пациента, у 123 из них - пневмония, а у 25 - коронавирус.

В тяжелом состоянии там – 47 человек, в состоянии средней степени тяжести – 77. Один пациент на искусственной вентиляции легких. 75 человек нуждаются в кислородной поддержке.

В ДРКБ лечатся 11 пациентов, у четверых из которых – пневмония, а у шести - коронавирус. Один ребенок в тяжелом состоянии, 3 – в состоянии средней степени тяжести, 7 – легкой степени тяжести.

О ПРОВЕДЕННЫХ ТЕСТАХ

По данным Роспотребндзора Марий Эл, под медицинским наблюдением сейчас находятся 1603 человек, в том числе 1591 граждан, находящихся в контакте с лицами с подозрением на коронавирус.

С начала пандемии в регионе проведено 18313 тестов на COVID-19.

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТЫ

Режим самоизоляции в Марий Эл официально продлен до 11 мая. Несмотря на это, ряд организаций возобновят свою работу уже с 4 числа.

Речь идет о:

- организациях, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения IТ-инфраструктуры,

- предприятиях, оказывающих услуги по изготовлению и продаже очков и контактных линз,

- предприятиях, предоставляющих бытовые услуги, включая ремонт обуви и одежды,

- химчистках,

- парикмахерских,

- ремонтных центрах бытовой техники,

- организациях, изготавливающих фото для документов,

- клининговых организациях.