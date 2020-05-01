Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 1 мая 2020 года: в городе заразились 107 человек

По последним данным, в Набережных Челнах выявлено 107 случаев коронавируса. Выздоровели пока лишь 10 зараженных, один - 70-летний мужчина - скончался.

Всего же в Татарстане с начала пандемии заболело 823 человека, 88 из которых уже вылечились.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2314 человека. 22531 человека снято с меднаблюдения, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. - С начала исследований в Татарстане проведено 48458 тестов на коронавирус.

О РЕЖИМЕ ПОЛНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ

О том, что режим полной самоизоляции в России продлен до 11 мая заявил раннее Президент страны Владимир Путин, но у регионов была возможность решить этот вопрос по-своему, ориентируясь на эпидобстановку.

Власти Татарстана накануне сообщили, что к 5 мая подготовят собственный план выхода из режима самоизоляции с 12 мая. До тех о снятии каких-либо ограничений речи идти не будет.

О ЦИФРОВЫХ ПРОПУСКАХ

Только вот дома в весеннюю погоду сидится все труднее. Вероятнее всего, это понимают и власти. Поэтому у жителей Татарстана появилась возможность бегать по утрам (строго с 5.00 до 7.00) и чаще ездить на дачу.

Помогать в оформлении цифровых пропусков людям теперь будет робот Лилия.

- Для того, чтобы получить консультацию у Лилии, нужно позвонить по телефону контакт-центра 8-800-250-90-33. После звонка запустится голосовое меню, состоящее из четырех пунктов. Нажав на кнопку 3, вы автоматически будете переведены на Лилию, - объясняют в Минцифре республики.

Отметим, что Лилия также может рассказать собеседнику о симптомах коронавируса и правилах самоизоляции.

"ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА ПРОЙДУТ"

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил людей с Праздником Весны и Труда.

- К сожалению, в этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений, связанных с распространением коронавируса. Сейчас как никогда понятия "солидарность" и "сплоченность" выходят на первый план и становятся важнейшим условием нашей скорейшей победы над пандемией. Трудные времена пройдут. Мы вновь будем работать, отдыхать и радоваться живому общению. Сейчас же необходимо достойно пройти через испытания, набраться сил и терпения, беречь себя, своих родных и близких, - отметил градоначальник.

После Магдеев призвал горожан думать о медицинских работниках, которые сутками не видят родных, стоя на страже здоровья людей.

- Уверен, что, объединив усилия, мы справимся со всеми проблемами и вместе будем трудиться над реализацией многочисленных задач, направленных на дальнейшее процветание Набережных Челнов и Татарстана, - заключил мэр.