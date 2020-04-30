"Было ли страшно? Конечно!": Казанские врачи приняли роды у женщины с подозрением на covid-19

В Перинатальный центр РКБ 26 апреля поступила беременная женщина, у которой оказался положительным первый тест на коронавирусную инфекцию. Времени на раздумье у медиков не было - у роженицы началась отслойка плаценты, произошла гипоксия, было необходимо делать переливание крови.

Операцию проводили опытные хирург, анестезиолог, операционная сестра и другие сотрудники Перинатального центра. Обо всем почти подробно рассказала одна из участниц этой спецоперации на страничке в своей соцсети:

"Я уверена на 100% что наша бригада никогда не забудет эту ночь. Мы реально поняли, что можем работать в команде, что за нами все руководство которое поддержало нас в ту ночь, все было организовано несмотря на супер экстренность....отслойка....гипоксия и куча сопутствующих проблем пациентки. Было ли страшно? Конечно. Мне было страшно как хирургу, Я всегда готова признать свою ошибку и страх, но важно, можешь ты победить страх свой и успокоить окружающих или нет. Мы смогли. Мы поддержали друг друга. Получили хороший результат, хоть и с побочным эффектом, который в моем сердце останется на всю жизнь".

Участники этой операции называют себя миньонами.

"Особые слова благодарности медики выразили всей большой бригаде, кто был в ту ночь, и бригаде из чистого корпуса, которые бегали к нам, доставляя все что нужно в операционную спасибо. всех обняла ПЦРКБ это сила" - сообщает медик.

В итоге повторный анализ на covid-19 не подтвердился.

Случаев коронавируса у рожениц в РКБ не было, сообщили в пресс-службе медучреждения.