В четверг, 30 апреля, стало известно, что в Ульяновской области коронавирусом заболели еще 27 человек. Большинство из них - житель Ульяновска (10). Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в регионе было выявлено 406 случаев заражения.

- В Ульяновске 101 случай, в Карсуне - 180 случаев, в Барышском районе - 15 случаев, в Димитровграде - 8 случаев, в Цильнинском районе - 7 случаев, в Чердаклинском районе - 6 случаев, в Майнском районе - 5 случаев, в Кузоватовском и Старокулаткинском районах - по 16 случаев, в Тереньгульском районе - 22 случая, в Новоульяновске и Инзенском районе - по 4 случая, в Павловском, Базарносызганском, Николаевском, Старомайнском и Вешкаймском районах - по 3 случая, в Радищевском районе - 2 случая, в Ульяновском, Новоспасском, Мелекесском, Сенгилеевском районах - по одному случаю. Еще один зараженный был снят с поезда «Москва-Челябинск», - сообщает Роспотребнадзор Ульяновской области.

Отметим, что по данным управления в регионе выздоровели 22 человека. В то же время в федеральном штабе говорят о 48 выздоровевших. Число умерших совпадает в обоих источниках - 4.