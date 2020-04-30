2020-04-30T13:24:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл зафиксировали 31 новый случай коронавируса

304 ранее зараженных человека в регионе уже выздоровели
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике коронавирусом заболели уже 566 человек.С начала пандемии в республике коронавирусом заболели уже 566 человек.Фото: Иван МАКЕЕВ
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За минувшие сутки в Марий Эл выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике коронавирусом заболели уже 566 человек. 301 зараженный уже выздоровел, трое - скончались.

- Всего в инфекционных стационарах республики лечится 239 человек. Из них с пневмонией – 199, с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 87. В тяжелом состоянии 60 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 165, легкой степени тяжести – 14. Два пациента на искусственной вентиляции легких, 102 нуждаются в кислородной поддержке, - сообщают в Минздраве Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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