За минувшие сутки в Чувашии коронавирус подтвердился еще у 47 человек. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике выявлено уже 586 случаев COVID-19. На данный момент выздоровели 97 зараженных, 8 - скончались.

По последним данным Роспотребнадзора Чувашии, под медицинским наблюдением в регионе остаются более 1,6 тысяч человек. Проведено порядка 18,5 тысяч тестов на коронавирус.