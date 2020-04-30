В Чувашии коронавирус подтвердился еще у 47 человек
С начала пандемии в республике выявлено 586 случаев заражения
На данный момент выздоровели 97 зараженных, 8 - скончались.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Чувашии коронавирус подтвердился еще у 47 человек. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Так, с начала пандемии в республике выявлено уже 586 случаев COVID-19. На данный момент выздоровели 97 зараженных, 8 - скончались.
По последним данным Роспотребнадзора Чувашии, под медицинским наблюдением в регионе остаются более 1,6 тысяч человек. Проведено порядка 18,5 тысяч тестов на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU