Эксперимент в Казани: После установки в автобусах камер, контролирующих внимание, водители стали осторожнее за рулем

КАМЕРА РАСПОЗНАЕТ УСТАЛОСТЬ НА ЛИЦЕ

В Минтрансе России подвели итоги пилотного проекта в Татарстане, направленного на снижение аварийности на дорогах. В автобусах, занимающихся перевозкой пассажиров, была установлена специальная камера «Yandex SignalQ1», помогающая водителям не отвлекаться от дороги.

Устройство оборудовано системами распознавания скорости движения, месторасположения и характера движения. Если водитель отвлекается от дороги или камера фиксирует признаки усталости и сна, подается специальный сигнал, цель которого вернуть его внимание к дороге.

- Камера анализирует уровень внимания водителей при помощи технологий компьютерного зрения. Для этого устройство отслеживает ключевые точки на лице, направление взгляда и другие параметры, - уточнили в пресс-службе компании Яндекс.Такси, являющейся разработчиком устройства.

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В рамках эксперимента, камеры были установлены в четырех автобусах, осуществляющих ежедневные пассажирские перевозки из Казани в Иннополис и обратно.

Разработчики уточнили, что во время проведения пилота неоднократно фиксировались случаи, когда водители отвлекались от управления автобусом, что могло привести к авариям. Но, после подачи камерой специального сигнала, внимание водителей снова возвращалось на дорогу. В результате количество фиксируемых случаев снизилось до нуля. Сигнал о состоянии водителей передавался на специальный сервис.

- Сегодня сделан еще один важный шаг на пути повышения безопасности участников дорожного движения. Проведен первичный анализ средств контроля и поддержания психофизиологического состояния водителя транспортного средства в пути. Убедившись в эффективности таких систем, мы готовим соответствующий государственный стандарт для данного типа устройств, а также предложения по корректировке нормативной базы, которая позволит законно использовать подобные технические решения в транспортных средствах, - отметил директор департамента цифровой трансформации Минтранса Дмитрий Баканов.

Напомним, помимо камеры мониторинга внимания на дорогах в России применяются и другие современные технологии. В декабре 2018 года Яндекс.Такси ввело удаленный мониторинг скорости. Теперь водителям, допускающим превышение скоростного режима, рассылаются предупреждения, после которых следует блокировка – временная, а в случае необходимости – постоянная. В результате в 5 раз сократилось доля нарушений, среди тех, кто получал предупреждения.

КОНКРЕТНО

Пилотный проект реализовывался с 5 февраля по 30 марта. Кроме Республики Татарстан в нем участвовали Белгородская, Московская, Калужская, Новгородская область и Москва.