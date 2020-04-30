Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 30 апреля 2020 года: в городе начнут производить аппараты ИВЛ

По последним данным, в Ульяновской области выявлено 379 случаев коронавируса. 91 из них приходится на Ульяновск. Выздоровели в регионе пока лишь 15 заболевших, четверо - скончались.

Отметим, что 172 зараженных - из Карсуна, 22 - из Тереньгульского района, 15 - из Барышского района, по 13 - из Кузоватовского и Старокулаткинского районов, 8 - из Димитровграда, 7 - из Цильнинского района, 6 - из Чердаклинского района, 5 - из Майнского района, по 4 - из Новоульяновска и Инзенского района, по 3 - из Павловского, Старомайнского и Вешкайского районов, по 2 - из Николаевского и Радищевского района, по одному - из Ульянового, Новоспасского, Мелекесского, Базарносызганского и Сенгилеевского района. Еще один больной был снят с поезда "Москва-Челябинск".

С начала пандемии в Ульяновской области проведено более 12,9 тысяч тестов на COVID-19.

О ПРОИЗВОДСТВЕ АППАРАТОВ ИВЛ

На базе Ульяновского конструкторского бюро приборостроения начнут производить аппараты искусственной вентиляции легких. Речь идет как об их стационарных видах, так и о портативных.

Ульяновские аппараты ИВЛ будут создаваться с исключительно российскими комплектующими.

- Кроме того, в производство планируется запустить дыхательные маски трех типоразмеров. Они будут иметь стандартные порты подключения, что позволит использовать их с различными типами ИВЛ. Аппараты также должны пройти сертификацию, чтобы мы смогли их запустить на промышленное изготовление, - отметил главный конструктор бюро Владислав Дроднов.