Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 30 апреля 2020 года: в городе начнут делать платные тесты

По данным на утро, 30 апреля, в Чувашии зафиксировано 539 случаев коронавируса. 97 заболевших выздоровели, 8 - скончались. При этом о новых зараженных, ровно как и о летальных случаях в Минздраве республики пока не говорят. Информация в СМИ поступает из федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.

По данным республиканского Роспотребнадзора под медицинским наблюдением сейчас находятся 1637 человек. С начала пандемии в Чувашии было проведено более 18,4 тысяч тестов на коронавирус.

О ПЛАТНЫХ ТЕСТАХ

В двух лабораториях двух больниц Чувашии начнут делать платные тесты на COVID-19. Стоимость одного исследования составит 1227 рублей.

Протестироваться в Республиканской клинической больнице и Республиканском кожно-венерологическом диспансере смогут все желающие.

О БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

Глава Минфина Чувашии Михаил Ноздряков на сессии Госсовета республики заявил, что на противодействие коронавирусу в регионе по итогу будет потрачено порядка 8 миллиардов рублей.

Он пояснил, что 3,2 миллиарда уже предусмотрены на эти цели в республиканском бюджете. Еще 3,6 миллиарда рублей потребуется дополнительно. Сейчас из этой суммы выделено 819 миллионов: 622 миллиона - из федерального бюджета и 189,7 миллиона - из республиканского.

Помимо этого нужно еще 2,7 миллиарда рублей. Деньги планируется направить на покупку медпрепаратов и дезинфицирующих средств, поддержку государственным и муниципальным учреждениям, дополнительные меры соцподдержки нуждающихся, поддержку экономики, среднего и малого бизнеса.

Еще 1,2 миллиарда рублей Чувашии необходимы, если учитывать выпадающие доходы в связи с принятием мер по отсрочке налоговых платежей.