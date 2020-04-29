2020-04-29T18:33:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл режим самоизоляции официально продлили до 11 мая

Ранее об этом заявил президент России Владимир Путин, но местные власти могли принять собственное решение об окончании режима
Алина ГАБДУЛИНА
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По последним данным в Марий Эл зафиксировано 535 случаев коронавируса.По последним данным в Марий Эл зафиксировано 535 случаев коронавируса.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В апреле все начиналось с нерабочей недели. После она была продлена до 30 апреля. Теперь же - до 11 мая. Об этом накануне заявил президент России Владимир Путин.

При этом решение об окончании режима самоизоляции в регионах местные власти должны были принять сами, опираясь эпидобстановку и сверяясь с мнением местных специалистов. И в Марий Эл это уже сделали. Жители республики останутся дома вплоть до 11 мая.

- Речь идет о продлении режима повышенной готовности. В его рамках запрещено проведение массовых мероприятий. Домашний режим самоизоляции обязателен для всех независимо от возраста. Выйти из дома можно в особых случаях, к которым относятся обращение за экстренной медицинской помощью, следование к месту работы, а также к ближайшему магазину для покупки товаров и получения услуг, выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, вынос мусора вблизи своих домов, - отмечают в Организационно-аналитическом Управлении главы региона.

Кроме того, в Марий Эл остается масочный режим, предполагающий обязательное использование гражданами медицинских масок в общественных местах и транспорте. Продолжена будет и практика карантина для тех, кто прибывает из других регионов страны.

Кладбища и церкви до 11 мая также не откроют.

Отметим, что по последним данным в Марий Эл зафиксировано 535 случаев коронавируса. Выздоровели уже 274 человека, скончались - трое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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