«Ваши станки - это тот же фронт, только трудовой!»: Как моторостроители работали в годы войны

Одно из таких предприятий - Казанский моторостроительный завод № 16, ныне АО «КМПО», расположенный в Авиастроительном районе Казани. Всю войну это был один из ведущих моторных цехов страны. Здесь производили мощный двигатель ВК-105, который устанавливали на истребителях Яковлева и пикирующих бомбардировщиках Пе-2. Почти половину всех боевых двигателей ВК-105 фронту поставил казанский завод.

ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ

История завода, конечно же, неотделима от истории всей страны и так же показательна в качестве примера героизма советских людей. Подвиг завода - это подвиг его работников.

- Ваши станки - это тот же фронт, только трудовой, - не раз говорил директор завода генерал Макар Лукин. - Думаете, только те военные, у кого война за плечами? Мы тоже солдаты, сынки. Только солдаты тыла.

К станкам встали подростки и женщины. Трудились, не щадя себя: рабочая смена длилась 12 часов, но люди оставались у станков и по 14 - 16 часов. Фронт требовал двигателей. Производство было непрерывным. Одна смена сменяла другую, работали без выходных. Новый собранный двигатель сходил с конвейера каждые 50 минут.

Так было не всегда. Осенью 1941 года на территорию казанского завода был эвакуирован Воронежский моторный завод. В течение двух месяцев шла эвакуация, всего прибыло 7782 человека. Было полностью перевезено оборудование, тонны разных материалов, демонтированные коммуникации.

Первый эшелон отправился в Казань 18 октября.

- Благодаря транспортным органам НКВД была обеспечена «зеленая» улица до самой Казани, куда мы добрались всего за 11 дней. Именно «всего», потому что в условиях военного времени это было сделать чрезвычайно нелегко, - так вспоминал об этих днях начальник эшелона Анатолий Мирошник.

До прихода на завод в 1942 году нового директора Макара Лукина план по выпуску двигателей не выполнялся. На заводе требовались перемены. С его приходом в очень короткий срок на заводе изменилось всё, начиная от организации горячего питания для рабочих и расширения сети технического обучения, но еще больше перемен произошло в организации производства.

Поточная линия производства в годы войны.

Большую роль в успехах завода в те трудные военные годы сыграло внедрение в производство 32 поточных линий. В механических цехах были переставлены все основные станки, организованы поточные линии. В сборочном цехе впервые в советском моторостроительном производстве был смонтирован принудительный конвейер для сборки двигателей.

За год выпустили 4421 мотор при плане 4202 мотора. Макар Лукин за годы войны обеспечил увеличение объемов производства завода в четыре раза. Всего за годы войны завод выпустил более 15 тысяч боевых моторов ВК-105.

«В ТРУДЕ, КАК В БОЮ!»

Работа в тылу требовала мужества и сил, напряжения и воли. «Не выполнив норму, не уходи домой!», «В труде, как в бою!», «Что ты сделал сегодня для фронта?» Каждый старался внести свой вклад в победу. Именно в это время появились знаменитые «двухсотники», «пятисотники» - рабочие, в несколько раз перевыполнявшие план. Около 45 процентов всех рабочих 16-го завода являлись стахановцами и ударниками, и это несмотря на тяжелейшие условия военного времени.

- Здравствуй, дорогой брат Абдурахман, - писал в 1943 году один из рабочих завода на фронт. - Пишу тебе и хочу поздравить с праздником, Днем Красной Армии. Хочу сказать о том, что всю войну я работаю за тебя и за себя, выполняю 220% нормы. Такой тебе подарок, брат, и привет!

Вручение переходящего Красного знамени Комитета Обороны 1943 год.

На предприятии действительно работали самоотверженные и трудолюбивые люди. Здесь были сосредоточены и самые талантливые силы двигателестроителей. Так, в военные годы на заводе трудились выдающиеся ученые-авиаконструкторы Валентин Глушко и Сергей Королев. Именно в Казани началось их восхождение к вершинам ракетно-космической техники, и именно здесь зародилось будущее ракетного двигателестроения.

Вклад в Победу казанских моторостроителей был по достоинству оценен страной. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий правительства завод был награжден орденом Ленина. Девятнадцать раз за время войны коллектив завода завоевывал переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны. В апреле 1946 года оно было оставлено заводу на вечное хранение.

269 заводчан за свой труд в годы войны были награждены орденами и медалями. Директор завода Макар Лукин одним из первых в республике был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда.

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ

Не забывать о войне - это значит не забывать и об ее участниках. К сожалению, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне отметят немногие из ее участников. В многотысячном коллективе АО «КМПО» сегодня живет и здравствует 261 ветеран, 11 из них фронтовики.

Ежегодно ветераны имеют возможность отдыхать в заводском профилактории, подлечиться в республиканских санаториях. Для ветеранов на предприятии проводят собрания, где им рассказывают о текущей деятельности завода, приглашают на концерты художественной самодеятельности и праздники.

Фото: Из архива КМПО

В честь юбилейной годовщины победы для ветеранов будет организован целевой заезд в санаторий-профилакторий, закуплены сертификаты на лекарственные средства. Каждому участнику и труженику тыла вручены праздничные продуктовые наборы. По заявкам ветеранов проводится ремонт квартир. Ветераны предприятия всегда находятся под опекой Совета ветеранов и администрации КМПО.

Генеральный директор АО «КМПО» Дамир Каримуллин:

«Уважаемые участники войны, труженики тыла и жители республики!

Сердечно поздравляю вас с самым дорогим и самым великим для нашей страны праздником - Днем Победы!

75 лет прошло, но для нас значимость этого события с каждым годом только возрастает. Для меня большая честь - возглавить предприятие, трудовой путь которого внес огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, где трудились такие самоотверженные люди. Мы преклоняемся перед боевыми подвигами фронтовиков и заслугами тех, кто героически трудился в тылу.

Желаю всем мира, здоровья, благополучия вашим семьям и всегда чистого и светлого неба над головой!»