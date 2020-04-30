Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 30 апреля 2020 года: режим самоизоляции продлен до 11 мая

По последним данным, в Марий Эл зафиксировано 535 случаев коронавируса. Выздоровели уже 274 человека, скончались - трое.

Среди зараженных много детей: четверым нет и года, 19 - от года до 6 лет, 22 - от 7 до 14 лет, 11 - от 15 до 17 лет. 51 человеку - от 18 до 39 лет, 170 - от 30 до 49 лет, 169 - от 50 до 64 лет, 89 - более 65 лет.

При этом у 148 инфицированных нет симптомов коронавируса, у 231 течение болезни легкое, у 129 - средней тяжести, у 27 - тяжелое.

- Всего в инфекционных стационарах республики лечится 241 человек. Из них с пневмонией – 201, с коронавирусом - 91. В тяжелом состоянии 46 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 182, легкой степени тяжести – 13. Один пациент на искусственной вентиляции легких, 97 нуждаются в кислородной поддержке, - отмечают в Минздраве Марий Эл.

Отметим, что в инфекционном и перепрофилированном терапевтическом отделениях горбольницы Йошкар-Олы лечатся 130 пациентов, у 128 из них - пневмония, а у 32 - коронавирус.

В тяжелом состоянии там – 37 человек, в состоянии средней степени тяжести – 93. Один пациент на искусственной вентиляции легких. 75 человек нуждаются в кислородной поддержке.

В ДРКБ лечатся 15 пациентов, у трех – пневмония. У восьми - коронавирус. Один ребенок в тяжелом состоянии, 10 – в состоянии средней степени тяжести, 4 – легкой степени тяжести.

О ПРОВЕДЕННЫХ ТЕСТАХ

По данным Роспотребндзора Марий Эл, под медицинским наблюдением сейчас находятся 1447 человек, в том числе 1438 граждан, находящихся в контакте с лицами с подозрением на коронавирус.

С начала пандемии в регионе проведено 17649 тестов на COVID-19.

О ПРОДЛЕНИИ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

В апреле все начиналось с нерабочей недели. После она была продлена до 30 апреля. Теперь же - до 11 мая. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

При этом решение об окончании режима самоизоляции в Марий Эл местные власти должны были принять сами, опираясь эпидобстановку и сверяясь с мнением местных специалистов. И они это сделали. Жители республики останутся дома вплоть до 11 мая.

- Речь идет о продлении режима повышенной готовности. В его рамках запрещено проведение массовых мероприятий. Домашний режим самоизоляции обязателен для всех независимо от возраста. Выйти из дома можно в особых случаях, к которым относятся обращение за экстренной медицинской помощью, следование к месту работы, а также к ближайшему магазину для покупки товаров и получения услуг, выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, вынос мусора вблизи своих домов, - отмечают в Управлении главы региона.

Также в Марий Эл остается масочный режим, предполагающий обязательное использование гражданами медицинских масок в общественных местах и транспорте. Продолжена будет и практика карантина для тех, кто прибывает из других регионов страны.

Кладбища и церкви до 11 мая также не откроют.