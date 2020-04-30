2020-04-29T18:33:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 30 апреля 2020 года: в городе выявлен 91 зараженный

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Набережных Челнах на утро 30 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Ранее в татарстанском автограде скончался первый пациент с COVID-19.Ранее в татарстанском автограде скончался первый пациент с COVID-19.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По данным на 30 апреля в Татарстане выявлено уже 752 случаев коронавируса. Из них 91 приходится на Набережные Челны. Отметим, что в городе 9 зараженных уже выздоровели.

В то же время один - больной 79-летний мужчина - скончался. Известно, что сначала его госпитализировали в Набережночелнинскую инфекционную больницу, но после ухудшения состояния - перевели в "Городскую больницу №2". У пенсионера диагностировали тяжелую форму коронавируса и внебольничную двустороннюю полисегментарную пневмонию.

Последние дни пациент провел, будучи подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.

- На данный момент под медицинским наблюдением в Татарстане находятся 2277 человек. 22452 человека снято с меднаблюдения, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией. - С начала пандемии проведено 46242 теста на коронавирус.

О "КАМАЗЕ"

Накануне, 29 апреля, президент Татарстана Рустам Минниханов приехал в Набережные Челны. В первую очередь он посетил "КАМАЗ".

На заводе глава республики ознакомился с производством противоэпидемических костюмов и масок. С момента запуска производства, в цехах автогиганта изготовлено 7,8 тысяч защитных костюмов от коронавируса и более 57,7 тысяч медицинских масок.

О РЕМОНТЕ В ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ

После Минниханов направился в городскую инфекционную больницу, где оценил ремонт в блоке В2 и ход работ в блоке В1.

- Работы в блоке В1 находятся на завершающей стадии. В трехэтажном здании предусматривается полноценное стационарное отделение, рассчитанное на 42 койки. Трубопроводы под медицинский кислород проведены в каждую палату. В каждом отделении пульмонологии будут переносные и стационарные физиоаппараты для ингаляций. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки коечную мощность увеличат до 56 коек. Президент поручил организовать работу без выходных, чтобы сдать объект в запланированный срок – 15 мая, - сообщают в управлении информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

О ПРОДЛЕНИИ "НЕРАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ"

В апреле все начиналось с нерабочей недели. После она была продлена до 30 апреля. Теперь же - до 11 мая. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

При этом решение об окончании режима самоизоляции в Татарстане местные власти должны принять сами, опираясь эпидобстановку и сверяясь с мнением местных специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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