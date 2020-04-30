2020-04-29T18:33:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Казани, последние новости на 30 апреля 2020 года: в городе выявлен 301 случай заражения

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Казани на утро 30 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
В Казани коронавирусом переболели уже 58 человек.В Казани коронавирусом переболели уже 58 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Апрель, который большинство жителей России провели на самоизоляции, подходит к концу. По данным на 30 число в Татарстане выявлено уже 752 случаев коронавируса. Из них 301 приходится на Казань.

Отметим, правда, что в Казани 58 зараженных уже выздоровели. Всего же в республике COVID-19 победили 83 человека.

- На данный момент под медицинским наблюдением в Татарстане находятся 2277 человек. 22452 человека снято с меднаблюдения, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией. - С начала пандемии проведено 46242 теста на коронавирус.

О ПРОДЛЕНИИ "НЕРАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ"

В апреле все начиналось с нерабочей недели. После она была продлена до 30 апреля. Теперь же - до 11 мая. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

При этом решение об окончании режима самоизоляции в Татарстане местные власти должны принять сами, опираясь эпидобстановку и сверяясь с мнением местных специалистов.

О НОВОМ КОРПУСЕ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

На фоне пандемии коронавируса в Казани началось строительство нового корпуса инфекционной больницы. Он появится рядом с действующим медучреждением на проспекте Победы.

Объект планируется сдать в августе текущего года. Надеемся, к этому все зараженные CVODI-19 в городе выздоровеют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На каждого жителя Татарстана приходится по 161 тысячи рублей в банковских депозитах
В Казани сотрудники ГИБДД помогли спасти ребенка, подавившегося полиэтиленом
Шли пешком в Москву: в Чувашии двух приятелей будут судить за серию краж и убийство
Нечем дышать: в Набережных Челнах ищут поджигателя автопокрышек
Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин анонсировал цифровые пропуска для занятий спортом
С 1 мая между Чебоксарами и Новочебоксарском перестанут ходить три маршрутки
Режим самоизоляции в Казани 2020: воздух снова становится грязным из-за автомобилей
Видеоуроки от программы «Разговор о правильном питании» помогут казанским школьникам с пользой провести время дома
В Чебоксарах нашли пропавшего Владимира Андреева
Новый корпус инфекционной больницы в Казани обойдется в 1,6 миллиарда рублей
В Татарстане 1 мая на Волге и Каме стартует пассажирская навигация
В Набережных Челнах из-за прорыва трубы без горячей воды и отопления остались 2 микрорайона
ВТБ переходит на онлайн-формат работы с застройщиками
В Казани трех участников ОПФ "Квартала" задержали за вымогательство