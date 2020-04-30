Коронавирус в Казани, последние новости на 30 апреля 2020 года: в городе выявлен 301 случай заражения

Апрель, который большинство жителей России провели на самоизоляции, подходит к концу. По данным на 30 число в Татарстане выявлено уже 752 случаев коронавируса. Из них 301 приходится на Казань.

Отметим, правда, что в Казани 58 зараженных уже выздоровели. Всего же в республике COVID-19 победили 83 человека.

- На данный момент под медицинским наблюдением в Татарстане находятся 2277 человек. 22452 человека снято с меднаблюдения, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией. - С начала пандемии проведено 46242 теста на коронавирус.

О ПРОДЛЕНИИ "НЕРАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ"

В апреле все начиналось с нерабочей недели. После она была продлена до 30 апреля. Теперь же - до 11 мая. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

При этом решение об окончании режима самоизоляции в Татарстане местные власти должны принять сами, опираясь эпидобстановку и сверяясь с мнением местных специалистов.

О НОВОМ КОРПУСЕ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

На фоне пандемии коронавируса в Казани началось строительство нового корпуса инфекционной больницы. Он появится рядом с действующим медучреждением на проспекте Победы.

Объект планируется сдать в августе текущего года. Надеемся, к этому все зараженные CVODI-19 в городе выздоровеют.