Сбежала в лес с детьми от чипирования: на мать из Татарстана завели сразу два уголовных дела

В отношении 35-летней жительницы Лениногорска Марины Т. (Имя изменено - Ред.) возбуждены сразу два уголовных дела. Ее подозревают в истязании несовершеннолетних сыновей и в ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию.

Все началось в воскресенье, 5 апреля, когда родственники не смогли отыскать Марину и двух ее детей - 12-ти и 14-ти летних мальчиков. Вместе с полицейскими поисками семьи занялись и волонтеры. На улицах города появились листовки с ориентировкой на пропавших.

В итоге первым объявился старший из детей. Подросток вышел из леса и набрел на бригаду работающих нефтяников и попросил помощи. Взрослые тут же вызвали полицейских и "скорую" - ребенок был грязным и истощенным.

Его брата и мать нашли. Оказалось, что семья, прихватив с собой буханку хлеба и всего четыре луковицы ушла жить в лесу на берегу речки в 20 километрах от Лениногорска. Там они построили себе шалаш.Когда еда закончилась, мать кормила детей листьями.

Женщину и ее детей вместе с полицейскими также искали волонтеры. Фото: LIZA ALERT

Как позже рассказала полицейским сама Марина, в ближайшем будущем всех россиян будут чипировать, вот от этого она и хотела спасти своих детей, потому вместе с ними и сбежала в лес.

- Причастность к совершению преступления женщина признала частично, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Следует отметить, что в 2018 году, находясь в другом регионе страны, она уже предпринимала попытку уйти жить в лес с одним из сыновей.

На время следствия Марина будет находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, сейчас началась процедура изъятия у нее детей и лишения родительских прав. Решается вопрос о назначении женщине необходимых медэкспертиз.