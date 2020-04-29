2020-04-29T17:34:24+03:00
Происшествия

Сбежала в лес с детьми от чипирования: на мать из Татарстана завели сразу два уголовных дела

Решается вопрос об изъятии детей из семьи [фото]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Также женщину собираются лишить родительских прав.Также женщину собираются лишить родительских прав.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В отношении 35-летней жительницы Лениногорска Марины Т. (Имя изменено - Ред.) возбуждены сразу два уголовных дела. Ее подозревают в истязании несовершеннолетних сыновей и в ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию.

Все началось в воскресенье, 5 апреля, когда родственники не смогли отыскать Марину и двух ее детей - 12-ти и 14-ти летних мальчиков. Вместе с полицейскими поисками семьи занялись и волонтеры. На улицах города появились листовки с ориентировкой на пропавших.

В итоге первым объявился старший из детей. Подросток вышел из леса и набрел на бригаду работающих нефтяников и попросил помощи. Взрослые тут же вызвали полицейских и "скорую" - ребенок был грязным и истощенным.

Его брата и мать нашли. Оказалось, что семья, прихватив с собой буханку хлеба и всего четыре луковицы ушла жить в лесу на берегу речки в 20 километрах от Лениногорска. Там они построили себе шалаш.Когда еда закончилась, мать кормила детей листьями.

Женщину и ее детей вместе с полицейскими также искали волонтеры. Фото: LIZA ALERT

Женщину и ее детей вместе с полицейскими также искали волонтеры. Фото: LIZA ALERT

Как позже рассказала полицейским сама Марина, в ближайшем будущем всех россиян будут чипировать, вот от этого она и хотела спасти своих детей, потому вместе с ними и сбежала в лес.

- Причастность к совершению преступления женщина признала частично, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Следует отметить, что в 2018 году, находясь в другом регионе страны, она уже предпринимала попытку уйти жить в лес с одним из сыновей.

На время следствия Марина будет находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, сейчас началась процедура изъятия у нее детей и лишения родительских прав. Решается вопрос о назначении женщине необходимых медэкспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Казани сотрудники ГИБДД помогли спасти ребенка, подавившегося полиэтиленом
Шли пешком в Москву: в Чувашии двух приятелей будут судить за серию краж и убийство
Нечем дышать: в Набережных Челнах ищут поджигателя автопокрышек
Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин анонсировал цифровые пропуска для занятий спортом
С 1 мая между Чебоксарами и Новочебоксарском перестанут ходить три маршрутки
Режим самоизоляции в Казани 2020: воздух снова становится грязным из-за автомобилей
Видеоуроки от программы «Разговор о правильном питании» помогут казанским школьникам с пользой провести время дома
В Чебоксарах нашли пропавшего Владимира Андреева
Новый корпус инфекционной больницы в Казани обойдется в 1,6 миллиарда рублей
В Татарстане 1 мая на Волге и Каме стартует пассажирская навигация
В Набережных Челнах из-за прорыва трубы без горячей воды и отопления остались 2 микрорайона
ВТБ переходит на онлайн-формат работы с застройщиками
В Казани трех участников ОПФ "Квартала" задержали за вымогательство