В честь 100-летия ТАССР банк России выпустил серебренную монету в 3 рубля

К 100-летию создания ТАССР Банк России выпустил памятную серебряную монету номиналом 3 рубля качеством «пруф».

На ее лицевой стороне расположено рельефное изображение Государственного герба России, есть надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2020 г.». Также там имеется обозначение металла по Периодической системе элементов Дмитрия Менделеева (Ag), проба сплава (925), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте (31,1 г).

На оборотной стороне серебряной монеты расположено рельефное изображение молодых людей в традиционных татарских костюмах, исполняющих национальный танец, с видом на Казанский кремль. Вверху — выполненный в технике лазерного матирования герб республики; имеются надписи, слева в две строки: «100 ЛЕТ», внизу по окружности: «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН».

Диаметр монеты 39 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. Ее боковая поверхность рифленая.

Общий тираж изделия не превышает 3 тысяч штук.