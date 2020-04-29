Коронавирус в Марий Эл: от инфекции излечились уже 274 человека

По последним данным в Марий Эл выявлено 535 случаев коронавируса. Однако 274 зараженных уже выздоровели. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

22 выздоровевших были выписаны из стационаров республики накануне, 28 апреля. 15 человек - из горбольницы Йошкар-Олы, один - из ДРКБ, двое - из Козьмодемьянской межрайонной больницы, четверо - из Волжской ЦГБ.

Отметим, что в регионе зафиксированы и летальные случая заражения коронавирусом. Так, скончались уже три человека.