Коронавирус в Марий Эл: от инфекции излечились уже 274 человека
22 выздоровевших были выписаны из стационаров республики накануне
По последним данным в регионе выявлено 535 случаев COVID-19.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По последним данным в Марий Эл выявлено 535 случаев коронавируса. Однако 274 зараженных уже выздоровели. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
22 выздоровевших были выписаны из стационаров республики накануне, 28 апреля. 15 человек - из горбольницы Йошкар-Олы, один - из ДРКБ, двое - из Козьмодемьянской межрайонной больницы, четверо - из Волжской ЦГБ.
Отметим, что в регионе зафиксированы и летальные случая заражения коронавирусом. Так, скончались уже три человека.
ИСТОЧНИК KP.RU