В Татарстане коронавирус победили еще 5 человек
Все они проходили лечение в Казани
Под медицинским наблюдением в республике сейчас находятся 2277 пациентов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Стало известно, что еще пять человек в Татарстане переболели коронавирусом. Все они проходили лечение в Казани. Так, COVID-19 в регионе победили уже 83 инфицированных, 58 из которых лечились в Казани.
С начала пандемии в республике было выявлено 752 случая коронавируса. На данный момент больными остаются 673 человека. Всего же под медицинским наблюдением сейчас находятся 2 277 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU