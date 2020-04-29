В Татарстане коронавирус победили еще 5 человек

Стало известно, что еще пять человек в Татарстане переболели коронавирусом. Все они проходили лечение в Казани. Так, COVID-19 в регионе победили уже 83 инфицированных, 58 из которых лечились в Казани.

С начала пандемии в республике было выявлено 752 случая коронавируса. На данный момент больными остаются 673 человека. Всего же под медицинским наблюдением сейчас находятся 2 277 пациентов.