В Ульяновской области выявили 19 новых зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 19 человек. О них сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в регионе выявлено 379 случаев COVID-19. 15 из заболевших уже выздоровели, четверо скончались.