В Ульяновской области выявили 19 новых зараженных коронавирусом
С начала пандемии там зафиксировано уже 379 случаев заражения
15 из ранее заболевших COVID-19 уже выздоровели, четверо скончались.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 19 человек. О них сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Так, с начала пандемии в регионе выявлено 379 случаев COVID-19. 15 из заболевших уже выздоровели, четверо скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU