В Марий Эл выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки коронавирус в Марий Эл диагностировали еще 35 людям. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике выявили 535 зараженных COVID-19, 274 из которых уже выздоровели, а трое скончались.

- Всего в инфекционных стационарах республики лечатся 245 человек. Из них с пневмонией – 206, с подтвержденной коронавирусной инфекцией 95. В тяжелом состоянии 56 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 175, легкой степени тяжести – 14. Три пациента на искусственной вентиляции легких, 94 нуждаются в кислородной поддержке, - сообщали накануне в Минздраве Марий Эл.

Обновленную информацию ведомство пока не комментирует.