В Чувашии коронавирус подтвердился еще у 37 человек

В среду, 29 апреля, стало известно, что в Чувашии коронавирусом заразились еще 37 человек. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике выявили уже 539 случаев COVID-19. 70 заболевших выздоровели, 8 - скончались.

Напомним, вчера, 28 апреля, врио главы Чувашии Олег Николаев на онлайн-совещании с Владимиром Путиным доложил президенту России, что по его поручению в республике было развернуто все указанные 609 коек и это количество еще можно увеличить. В то же время, по словам Николаева, в республике пока наблюдается нехватка аппаратов ИВЛ.

Тем прироста больных коронавирусом в Чувашии руководитель региона назвал чуть повышенным, по сравнению с общероссийскими показателями.