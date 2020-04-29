В Татарстане коронавирусом заболели еще 55 человек

За минувшие сутки в Татарстане было выявлено еще 55 случаев заражения коронавирусом. Так, с начала пандемии в республике заболели 752 человека, 83 из которых выздоровели, а один - 70-летний житель Набережных Челнов - скончался.

По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, 21 новый зараженный госпитализирован, 34 - проходят лечение на дома с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни.

Четверо заболевших недавно вернулись из других регионов России, оставшиеся имели контакт с больными коронавирусом.

Четверо новых зараженных несовершеннолетний, двоим от 18 до 30 лет, восемнадцати - от 30 до 50, двенадцати - от 50 до 60, еще двенадцати - от 60 до 70, четверым - от 70 до 80, троим - от 80 до 90.

20 зараженных из Казани, 11 - из Альметьевского района, 5 - из Набережных Челнов, 4 - из Буинского района, по 3 - из Тетюшского и Нижнекамского районов, по 2 - из Зеленодольского и Дрожжановского районов, по одному - из Аксубаевского, Сабинского, Арского, Высокогорского и Лениногорского районов.

Отметим, что 28 апреля в республике было проведено 2130 тестов на коронавирус. С начала проведения подобных исследований сделано уже более 46,2 тысяч.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/774896" frameborder="0"></iframe> Госпиталь в Казани переоборудовали в инфекционную больницу.Временный госпиталь предназначен для пациентов старше 60 лет. Для борьбы с инфекцией развернули 200 коек

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