«Татэнерго» - легендарный бренд республики

Также в номинации «Здравоохранение» в пятерку вошел филиал АО «Татэнерго» санаторий-профилакторий «Балкыш». Филиал АО «Татэнерго» Заинская ГРЭС признан легендарным брендом, по праву представляющим Заинский район Татарстана.

Первенцем ГОЭЛРО в Средне-Волжском районе стала Казанская государственная районная электрическая станция (КазГРЭС), позднее Казанская ТЭЦ-1. В 1931 году КазГРЭС включена в число 518 ударных строек страны. Пуск флагмана электрификации Татарии состоялся 15 января 1933 года.

Вся дальнейшая история Татэнерго - история становления целых отраслей советской экономики: авиастроения (Казанская ТЭЦ-2 - завод им. Горбунова, КВЗ, КМПО), автомобилестроения (Набережночелнинская ТЭЦ - КамАЗ), нефтедобычи (Уруссинская и Заинская ГРЭС) и нефтехимии (Нижнекамские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 - «Нижнекамскнефтехим»).

С тех пор строительство и модернизация энергетических объектов идут рука об руку с развитием профильных отраслей республиканской экономики - нефтепереработки и нефтехимии, а также автопрома. В ближайших планах АО «Татэнерго» - модернизация Заинской ГРЭС, Набережночелнинской ТЭЦ и Нижнекамской ГЭС, этих жемчужин энергетики Закамья, построенных в советские годы.

Заинская ГРЭС - крупнейшая тепловая конденсационная электростанция Татарстана. Теперь ее обновление - дело ближайшего будущего. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2020 года проект по строительству на Заинской ГРЭС одного блока ПГУ (парогазовой установки) мощностью 850 МВт вошел в перечень генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов.

Огромное значение в преодолении энергодефицита Казанского энергоузла приобрела реализация проектов высокотехнологичных парогазовых установок на Казанских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

В августе 2018 года сдан в эксплуатацию новый энергоблок ПГУ-230 МВт на Казанской ТЭЦ-1. Его строительство осуществлялось в рамках договора поставки мощности, гарантирующего возврат инвестиций. Ранее, в декабре 2014 года, также по программе ДПМ на территории Казанской ТЭЦ-2 был запущен энергоблок ПГУ-220 МВт.

Общеизвестно, с какими сложностями сталкивается в процессе реформирования теплосетевая отрасль, выполняющая важнейшую социально значимую роль. Вклад АО «Татэнерго» в обеспечение социальной стабильности и благополучия граждан нельзя переоценить. Самочувствие, душевный настрой человека во многом определяются тем, как удовлетворяются его первоочередные нужды, среди которых тепло в доме играет главенствующую роль. Разрабатывая и апробируя наиболее перспективные схемы работы теплового хозяйства, Татарстан выступает всероссийской площадкой, чей опыт масштабируется повсеместно. Если несколько лет назад в широких профессиональных кругах изучался удачный опыт по 100-процентному внедрению узлов учета в Набережных Челнах, последние годы застрельщиком новаций в отрасли стала Казань. Это первый город-миллионник в России, где сумели модернизировать систему теплоснабжения, позволяющую жильцам более рационально использовать услугу теплоснабжения, сдерживать рост платежей, а также повысить надежность всей системы.

Компания «Татэнерго» успешно решает основные задачи по обеспечению энергетической безопасности Татарстана, созданию максимально благоприятных условий для потребителей, наращиванию прибыли предприятия, которая играет заметную роль при формировании бюджета республики.

Генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев:

«За несомненными успехами небывалых по своим масштабам начинаний видятся титанические усилия миллионов людей, благодаря которым строилась и развивалась великая страна. Самоотверженность, умение мобилизовать все ресурсы для решения важнейших задач, коллективизм, стремление выполнять свой профессиональный и человеческий долг наилучшим образом - вот что отличало и отличает наших соотечественников, и особенно работников энергетической отрасли. Наши наставники, первые поколения энергетиков, оставили нам надежно работающие станции. Наш долг - продолжить их дело»

СПРАВКА

АО «Татэнерго» - ведущая энергетическая компания Республики Татарстан. По объему производимой продукции входит в число крупнейших в России производителей электроэнергии. Установленная электрическая мощность - 5384,9 МВт. Установленная тепловая мощность - 7345 Гкал/ч. В структуру компании входят Казанская ТЭЦ-1, Казанская ТЭЦ-2, Набережночелнинская ТЭЦ, Заинская ГРЭС, Нижнекамская ГЭС, Казанские тепловые сети, Набережночелнинские тепловые сети, Нижнекамские тепловые сети.

В 2021 году компания отметит 90-летие образования системы «Татэнерго».