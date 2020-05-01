В Татарстане выявлен еще 71 человек с коронавирусом

На 1 мая по данным регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Татарстане выявлен 71 новый случай COVID-19.

В 11 из них люди были госпитализированы, остальные 60 человек лечатся дома – у них отмечена легкая степень или бессимптомная форма болезни.

При этом из общего числе лишь 6 случаев заражения - это завозные, в своем большинстве - 65 случаев, речь идет о контакте с уже инфицированными.

ВОЗРАСТ

По возрасту – среди новых пациентов с коронавирусом 11 человек до 18 лет, 13 зараженных – от 18 до 30 лет, 17 пациентов - от 30 до 50 лет, 16 человек – от 50 до 60 лет, 8 инфицированных - от 60 до 70 лет, 4 больных - от 70 до 80 лет, и два человека – от 80 до 90 лет.

ГЕОГРАФИЯ

Географически больше всего новых случаев приходится на Казань – 28 зараженных. Далее идет Зеленодольский район – 11 больных короновирусом, на третьем месте по количеству инфицированных на 1 мая 2020 года Набережные Челны – 7 пациентов. Далее идут: Альметьевский район – 6 новых случаев, в Нижнекамском, Елабужском и Сабинском районах по три случая, в Арском, Тетюшском – по два пациента, а в Буинском, Дрожжановском, Аксубаевском, Высокогорском, Алексеевском, Балтасинском райнах по одному зараженному.

В итоге за весь период пандемии в Татарстане было зарегистрировано 894 случая коронавируса

- На данный момент 4 пациента находятся на аппаратах ИВЛ, выздоровели 12 человек, - сообщили в региональном оперштабе.

Кроме того, на 1 мая в Татарстане была зафиксирована вторая смерть от коронавируса – в Елабужском районе скончался мужчина.