Проект поддержки малого и среднего бизнеса
В текущей сложившейся ситуации, под ударом оказались многие сферы бизнеса. Объединение операторов наружной рекламы, Медиагруппа РИМ, решило оказать поддержку малому и среднему бизнесу и разработало проект помощи компаниям этого сегмента
Фото: Степан СТЕПАНОВ
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Чтобы бизнес продолжал работать и зарабатывать, мы открыли возможность для локальных рекламодателей разместиться в наружной рекламе бесплатно до 31 мая 2020 года во всех городах присутствия нашей собственной сети. Для этого достаточно оставить заявку на сайте или просто позвонить, и наши менеджеры ее заполнят самостоятельно. Более подробная информация здесь.