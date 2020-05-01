2020-04-28T19:36:53+03:00
Общество

Проект поддержки малого и среднего бизнеса

В текущей сложившейся ситуации, под ударом оказались многие сферы бизнеса. Объединение операторов наружной рекламы, Медиагруппа РИМ, решило оказать поддержку малому и среднему бизнесу и разработало проект помощи компаниям этого сегмента
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Фото: Степан СТЕПАНОВ
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Чтобы бизнес продолжал работать и зарабатывать, мы открыли возможность для локальных рекламодателей разместиться в наружной рекламе бесплатно до 31 мая 2020 года во всех городах присутствия нашей собственной сети. Для этого достаточно оставить заявку на сайте или просто позвонить, и наши менеджеры ее заполнят самостоятельно. Более подробная информация здесь.

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