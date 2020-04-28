2020-04-28T12:45:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Все татарстанские туристы, прибывшие из-за границы, сдали тесты на covid-19

За их состоянием пристально наблюдают медики
Лика ИСАЕВА
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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В Татарстане продолжается карантин в обсерваторах для жителей региона, вернувшихся вывозными спецрейсами из тех стран, где их захватили пандемия. Из-за распространения вируса по всеми миру было принято решение приостановить авиасообщения между странами, и те, кто уехал по работе или на отдых оказались отрезанными от родины.

Но даже по возвращению туристы, в том числе и татарстанские, сразу попасть к себе домой не смогут - их на две недели отправляются на карантин в санатории и лагеря летнего отдыха, ставшие на время коронавирусной инфекцией обсерватором.

В казанском санатории "Ливадия", например, находятся туристы из Таиланда, их тесты оказались отрицательными. Но им все-таки предстоит находиться в санатории до полного истечения сроков карантина.

Вернулись из Дубай и с индонезийского Бали в минувшие выходные еще несколько человек. Те, кто прибыл из Денпасара (Бали, Индонезия), а это 27 человек, уже получили результаты своих тестов. Они оказались отрицательными. Самолет приземлился в Самаре, и татарстанцев привезли в санаторий "Васильевский".

Еще не готовы результаты тестов для вернувшихся россиян из Дубаи, ОАЭ. Из самолет прилетел в международный аэропорт Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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