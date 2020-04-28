В Ульяновской области зафиксировано еще 29 случаев заражения COVID-19

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на 28 апреля, в Ульяновской области количество пациентов с диагнозом COVID-19 увеличилось на 29 человек.

Тем временем Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медпомощи решили оснастить новым медицинским оборудованием.

- В условиях пандемии коронавирусной инфекции важно правильно выстроить лечебный процесс в медицинских учреждениях, так как нужно продолжать работать и оказывать помощь больным с разными патологиями. Областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи является основной базой для лечения травм различной степени тяжести, здесь же оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Поэтому принято решение закупить новый компьютерный томограф для больницы, - отметил во время посещения Центра губернатор области Сергей Морозов.