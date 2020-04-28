2020-04-28T11:59:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области зафиксировано еще 29 случаев заражения COVID-19

Тем временем в областной клинический центр специализированных видов медпомощи решили купить томограф
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на 28 апреля, в Ульяновской области количество пациентов с диагнозом COVID-19 увеличилось на 29 человек.

Тем временем Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медпомощи решили оснастить новым медицинским оборудованием.

- В условиях пандемии коронавирусной инфекции важно правильно выстроить лечебный процесс в медицинских учреждениях, так как нужно продолжать работать и оказывать помощь больным с разными патологиями. Областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи является основной базой для лечения травм различной степени тяжести, здесь же оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Поэтому принято решение закупить новый компьютерный томограф для больницы, - отметил во время посещения Центра губернатор области Сергей Морозов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Трамвай по Большому Казанскому Кольцу запустят уже к 30 августа
ВТБ в первом квартале нарастил продажи розничных кредитов на 8%
В Татарстане увеличили размер минимального потребительского бюджета
В Чувашии бизнесмена будут судить за смертельное избиение своего работника
ВТБ и компания РОЛЬФ провели первую в России онлайн-сделку с автокредитом
В Казани водитель легковушки спровоцировал аварию, где пострадал байкер
В Татарстане отремонтируют 28 подъездных дорог к садовым обществам
С 1 мая в Чувашии вводятся дополнительные электрички
Домофона нет, а деньги платили: в Казани УК заставили сделать перерасчет
Жителя Татарстана будут судить за расправу над своей семьей
ВТБ и «Этажи» провели рекордное число ипотечных сделок
Из-за коронавируса застрявшими за рубежом остаются 222 жителя Чувашии
Стало известно, какая погода ожидается в Татарстане в начале мая 2020
Требовали "подарить" "Мерседес": Двоих казанцев заподозрили в похищении человека
9 Мая в Казани откроют новый памятник Советскому солдату
ВТБ в Татарстане выдает кредиты бизнесу на выплату зарплаты
Дождь, гроза и сильный ветер: в Татарстане на 28 апреля объявили штормовое предупреждение
В Татарстане на заправке КАМАЗ сбил пешехода
Программист и врач: топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Казани за апрель 2020
В Татарстане стоящий на учете в психдиспансере сын накинулся с ножом на родителей
С 27 апреля в Казани завершается отопительный сезон 2019/2020
В Казани запустили садово-дачные автобусы
Электричка из Албабы будет прибывать в Казань на 20 минут раньше
В Казани "краснобус" врезался в столб, пострадала пассажирка