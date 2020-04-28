28 апреля в Чувашии зарегистрировали 39 новых случаев коронавируса

В этот вторник, 28 апреля, федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил о 39 новых случаях заражения в Чувашии.

Все инфицированные находятся под наблюдением врачей. Также специалисты работают с людьми, которые контактировали с зараженными.

Всего с начала пандемии в Чувашии было выявлено 502 пациента с диагнозом коронавирус. Восемь зараженных скончались.