2020-04-28T13:34:22+03:00
Коронавирус Covid-19

28 апреля в Чувашии зарегистрировали 39 новых случаев коронавируса

За все время пандемии в республике скончалось восемь инфицированных
Олег ЛУГОВОЙ
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Всего с начала пандемии в Чувашии было выявлено 502 пациента с диагнозом коронавирус.Всего с начала пандемии в Чувашии было выявлено 502 пациента с диагнозом коронавирус.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В этот вторник, 28 апреля, федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил о 39 новых случаях заражения в Чувашии.

Все инфицированные находятся под наблюдением врачей. Также специалисты работают с людьми, которые контактировали с зараженными.

Всего с начала пандемии в Чувашии было выявлено 502 пациента с диагнозом коронавирус. Восемь зараженных скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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