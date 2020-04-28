МОЩНЫЙ, ПРОСТОЙ В ОБСЛУЖИВАНИИ, А БОРОЗДИТ - ЛЮБО-ДОРОГО!

К 10 апреля в Татарстане закончился техосмотр тракторов и прицепов перед началом весенних полевых работ. Кто-кто, а работники сельского хозяйства, особенно трактористы, на карантин уйти не могут. Весенний день, как говорится, год кормит. Соблюдая рекомендации эпидемиологов, работники сельского хозяйтсва выходят на работу, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны, особенно важную сейчас.

Татарстанские аграрии планируют задействовать в посевной кампании 2020 года 11 тысяч тракторов. Среди них есть и техника Ростсельмаш, получающая немало положительных отзывов от фермеров и механизаторов. Кто-то из них успел поработать на тракторе из линейки Ростсельмаш уже около трех лет. Кто-то эксплуатирует машину первый год.

Чем же привлекает покупателей техника Ростсельмаш? Мы собрали мнения нескольких владельцев тракторов и самих трактористов из разных районов республики.

МОЩНОСТЬ, ОБРАБОТКА БЕЗ ГЛУБОКИХ БОРОЗД, УДОБСТВО В РАБОТЕ

Механизатор Михаил Корнилов, Черемшанский район, ООО «Черемшан Агро»:

«Машина показала себя очень хорошо. Маневренная, мощная. При этом после RSM 2375 земля ложится ровненько, любо-дорого! Нет глубоких борозд с комьями. Думаю, причина здесь в том, что навеска лучше регулируется. На старом тракторе приходилось работать кроме рычагов и кувалдой, и ломом, и крепким словцом. А на этой модели все предусмотрено для тракториста. Удобно работать.

Трактор хорошо агрегатируется с другими аппаратами. Мне приходилось агрегатировать его с анкерными, дисковыми, культиваторными сеялками, с плугами и чизель-плугами, дисковыми боронами. Все хорошо»

Механизатор Михаил Корнилов, Черемшанский район, ООО «Черемшан Агро».

ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ, ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

А вот мнение фермера из Тукаевского района ПК «Ирек» Васира Сахабиева. Он только что приобрел трактор для своего хозяйства - буквально в апреле этого года. Фермер пояснил, почему выбор пал именно на эту модель:

«При выборе я обращал внимание на несколько моментов:

• Расход топлива. По отзывам коллег, он такой же, как и на старых моделях, а производительность при этом намного выше.

• Понравился подход ко всем узлам и агрегатам - он очень удобный. Удобно открывается радиатор.

• Вообще машина простая в обслуживании - это уже сейчас могу сказать. Ежедневное техобслуживание - продуть фильтры, смазать - занимает всего минут 30 - 50.

• Сейчас, когда границы закрыли, могут начаться сложности с запчастями к иномаркам. Так что искал модель только нашего производителя.

• Нравится рабочее место - комфортное, и обзор отличный, панорамный»

Фермер Васир Сахабиев, Тукаевский район, ПК «Ирек».

Пожелаем всем механизаторам отличного полевого сезона!