Навсегда в наших сердцах В.И. Грайфер

«24 апреля ушел из жизни выдающийся нефтяник, научный и государственный деятель, профессор, академик Академии горных наук и Международной топливно-энергетической академии, автор около 100 научных работ, 40 изобретений, лауреат Ленинской премии и премии Правительства РФ, заслуженный работник ПАО «ЛУКОЙЛ», основатель Российской инновационной топливно-энергетической компании, ее профессиональный и нравственный компас - Валерий Исаакович Грайфер.

Человек-эпоха, инженер-новатор, легенда для всей нефтяной отрасли, человек огромного сердца и великой души - Валерий Исаакович оставил яркий след в истории топливно-энергетического комплекса России, в сердцах тех, кому посчастливилось работать и общаться с ним.

Опытный наставник, мудрый руководитель, образец высочайшего профессионализма, всю жизнь он искренне служил нефтяному делу, своим примером доказывая, что нет ничего невозможного для тех, кто стремится к познанию нового, освоению неизведанного, созданию и внедрению уникального опыта.

Талантливый стратег, в качестве замминистра и руководителя Главтюменнефтегаза он вывел месторождения Западной Сибири на высочайший уровень добычи, отстаивая идею рационального использования недр.

В ряду особых заслуг Валерия Исааковича в области ТЭК - защита нефтяной отрасли от развала в годы перестройки. Под его руководством была проведена гигантская антикризисная работа, восстановлен законсервированный фонд скважин. В числе первых он заговорил об инновациях. Создание Российской инновационной топливно-энергетической компании (РИТЭКа), которой в этом году исполнилось 28 лет, стало его детищем, проектом, устремленным в будущее - показательным для всех, кто работает не одним днем, а на перспективу. Сегодня РИТЭК занимает уникальные позиции в нефтегазовой отрасли России, его по праву называют научно-техническим полигоном ПАО «ЛУКОЙЛ».

Профессионализм, природное чутье Грайфера дали старт большому числу успешных, по-настоящему прорывных разработок и методов - от использования принципов работы авиационных двигателей для повышения эффективности нефтедобычи до применения термогазового воздействия на отложения баженовской свиты, подземного синтеза нефти, в возможность которого мало кто верил. Сейчас инновационная деятельность предприятия успешно продолжается. При этом сотрудники коллектива любое решение принимают после ответа на вопрос: «А что на это сказал бы Валерий Исаакович?»

Грайфер не боялся обдуманного риска, всегда был честен в оценках и суждениях, справедлив, смел, принципиален, великодушен к оппонентам и внимателен к окружающим, вне зависимости от званий и чинов. Эти качества вызывали глубокое уважение на всех уровнях власти, в профессиональном сообществе, трудовых коллективах... С первых минут общения с ним невозможно было не проникнуться симпатией, а затем и восхищением этим удивительным, необыкновенным человеком, который умел зажечь сердца, вдохновить, направить, поддержать.

Многие под руководством Валерия Исааковича Грайфера выросли как специалисты, стали руководителями предприятий и организаций нефтегазового комплекса, известными сегодня по всей стране.

При этом для него всегда были важны не только производственные достижения, но и люди, их жизнь, мечты, благополучие. Строительство детских садов, спорткомплексов, домов культуры, жилья для военнослужащих и рабочих, материальная поддержка нуждающихся и многие другие благотворительные проекты - невозможно перечислить все добрые дела, которые вершились с его легкой руки.

Валерий Исаакович стал ориентиром для нынешних и будущих поколений нефтяников. Для всех нас»

Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»,

генеральный директор ООО «РИТЭК»

Николай Николаев, коллектив предприятия.