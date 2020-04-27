В Чувашии от covid-19 скончался 90-летний пациент

С начала 2020 года в республике уже под наблюдением медиков находятся 4198 человек, у которых обнаружили положительные тесты на коронавирусную инфекцию. На 5.30 в понедельник, 27 апреля, количество таких наблюдаемых людей достигло 1522 человека. Большинство из них - 997 человек, находятся на изоляции дома, госпитализированы 472 человека. Среди них 18 несовершеннолетних - они заболели covid-19 от своих родителей.

В санатории "Алый парус" в Моргаушском районе республики, превращенном на время пандемии в обсервационное отделение, находятся 53 человека, из них 7 несовершеннолетних. Еще четверо, прибывших из Бали, привезены из Самары и находятся на карантине.

Всего на данный момент в Чувашии у 421 человек подтверждена коронавирусная инфекция.

47 пациентов выписаны из больниц с выздоровлением. Ожидается предварительное подтверждение результатов анализа у 42 человек.

К сожалению, в республике зарегистрировано восемь смертей от covid-19.

За минувшие сутки скончался 90-летний мужчина.

- С 13 апреля он находился на госпитализации в паллиативном стационаре Центральной городской больницы. У пациента имелась тяжелая сопутствующая патология: Хроническая ишемия головного мозга 3-4 степени. Ишемическая болезнь сердца с нарушением ритма. Гипертоническая болезнь 3 стадии, осложненная хронической сердечной недостаточностью, - сообщили в минздраве Чувашии. - Врачи сделали все возможное, но спасти пациента не удалось. Приносим соболезнования родным и близким.