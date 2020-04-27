Радоница 2020 в Казани: закрытые кладбища, трансляция и церковная онлайн-записка

Радоница 2020 пройдет 28 апреля. К сожалению, православные верующие не смогут посетить могилы родных в этот день из-за режима самоизоляции – в связи с угрозой распространения коронавируса кладбища в республике закрыты для посещения. Исключение проведение похорон. В этот вторник там будут дежурить наряды полиции.

Митрополия Татарстана призывает верующих в праздник Радоницы 2020 в Казани уделить внимание исключительно молитве, а посетить могилы родных по окончании режима самоизоляции.

ДОМАШНИЕ СОВЕРШЕНИЕ И ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Богослужебная комиссия Русской Православной Церкви составила последование панихиды пасхальным чином во вторник 2-й седмицы по Пасхе, день Радоницы 2020, для домашнего (келейного) совершения. Текст можно найти по ссылке.

А из-за запрета посещения в Татарстане из-за режима самоизоляции церквей Казанской епархией было принято решение организовывать прямые трансляции богослужений.

Так, 28 апреля в 8.00 начнется видеотрансляция литургии в храме праведного Иоанна Кронштадтского (город Казань).

Радоница 2020 в Казани: видеотрансляция литургии в храме праведного Иоанна Кронштадтского.Богослужения Радоницы, которые состоятся в храме праведного Иоанна Кронштадтского города Казани, будут транслировать портал Православие в Татарстане (tatmitropolia.ru) и паблик Православие в Татарстане в социальной сети ВКонтакте (vk.com/tatmitropolia). 28 апреля Литургия начнется в 8:00.

КАК ПОДАТЬ ЦЕРКОВНУЮ ЗАПИСКУ

Из-за запрета на посещения храмов в целях нераспространения коронавируса в Казани во время режима самоизоляции верующим разрешили подавать церковную записку «Об упокоении» с именами усопших родственников через интернет по ссылке.

- Их помянут на проскомидии в храме праведного Иоанна Кронштадтского. Священником будут вынуты частицы из просфоры за каждое имя, - сообщили в Митрополии Татарстана.