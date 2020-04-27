2020-04-27T17:11:19+03:00
Общество

Радоница 2020 в Казани: закрытые кладбища, трансляция и церковная онлайн-записка

Радоница 2020 в Казани пройдет во время режима самоизоляции, не обойдется и без наблюдения со стороны полиции [видеотрансляция]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: tatmitropolia.ruФото: tatmitropolia.ru
Изменить размер текста:

Радоница 2020 пройдет 28 апреля. К сожалению, православные верующие не смогут посетить могилы родных в этот день из-за режима самоизоляции – в связи с угрозой распространения коронавируса кладбища в республике закрыты для посещения. Исключение проведение похорон. В этот вторник там будут дежурить наряды полиции.

Митрополия Татарстана призывает верующих в праздник Радоницы 2020 в Казани уделить внимание исключительно молитве, а посетить могилы родных по окончании режима самоизоляции.

ДОМАШНИЕ СОВЕРШЕНИЕ И ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Богослужебная комиссия Русской Православной Церкви составила последование панихиды пасхальным чином во вторник 2-й седмицы по Пасхе, день Радоницы 2020, для домашнего (келейного) совершения. Текст можно найти по ссылке.

А из-за запрета посещения в Татарстане из-за режима самоизоляции церквей Казанской епархией было принято решение организовывать прямые трансляции богослужений.

Так, 28 апреля в 8.00 начнется видеотрансляция литургии в храме праведного Иоанна Кронштадтского (город Казань).

Радоница 2020 в Казани: видеотрансляция литургии в храме праведного Иоанна Кронштадтского.Богослужения Радоницы, которые состоятся в храме праведного Иоанна Кронштадтского города Казани, будут транслировать портал Православие в Татарстане (tatmitropolia.ru) и паблик Православие в Татарстане в социальной сети ВКонтакте (vk.com/tatmitropolia). 28 апреля Литургия начнется в 8:00.

КАК ПОДАТЬ ЦЕРКОВНУЮ ЗАПИСКУ

Из-за запрета на посещения храмов в целях нераспространения коронавируса в Казани во время режима самоизоляции верующим разрешили подавать церковную записку «Об упокоении» с именами усопших родственников через интернет по ссылке.

- Их помянут на проскомидии в храме праведного Иоанна Кронштадтского. Священником будут вынуты частицы из просфоры за каждое имя, - сообщили в Митрополии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Посадка баклажан в марте 2021 по лунному календарю
Семена баклажанов на рассаду дачники традиционно высевают во второй половине февраля, а некоторые и того раньше. Однако эти сроки подходят не всем сортам, скороспелые лучше сеять в марте. Какие же благоприятные дни по лунному календарю для посадки баклажа
Глава Минстроя РТ Фарит Ханифов о высоких ценах на квартиры в Казани: «Может быть, на старте и покупать жилье там, где есть возможность?»
Министр посоветовал тем семьям, для кого стоимость квадратного метра в столице Татарстана неподъемна, ехать в районы республики и заодно там устраиваться на работу
Новости 24
С 1 мая в Чувашии вводятся дополнительные электрички
Домофона нет, а деньги платили: в Казани УК заставили сделать перерасчет
Жителя Татарстана будут судить за расправу над своей семьей
ВТБ и «Этажи» провели рекордное число ипотечных сделок
Из-за коронавируса застрявшими за рубежом остаются 222 жителя Чувашии
Стало известно, какая погода ожидается в Татарстане в начале мая 2020
Требоавли "подарить" "Мерседес": Двоих казанцев заподозрили в похищении человека
9 Мая в Казани откроют новый памятник Советскому солдату
ВТБ в Татарстане выдает кредиты бизнесу на выплату зарплаты
Дождь, гроза и сильный ветер: в Татарстане на 28 апреля объявили штормовое предупреждение
В Татарстане на заправке КАМАЗ сбил пешехода
Программист и врач: топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Казани за апрель 2020
В Татарстане стоящий на учете в психдиспансере сын накинулся с ножом на родителей
С 27 апреля в Казани завершается отопительный сезон 2019/2020
В Казани запустили садово-дачные автобусы
Электричка из Албабы будет прибывать в Казань на 20 минут раньше
В Казани "краснобус" врезался в столб, пострадала пассажирка