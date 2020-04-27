Глава Минстроя РТ Фарит Ханифов о высоких ценах на квартиры в Казани: «Может быть, на старте и покупать жилье там, где есть возможность?»

Во время прямого эфира глава Минстроя Татарстана Фарит Ханифов отвечая на вопрос молодой семьи о завышенных ценах на квартиры в Казани, заявил, что жилье в столице республике не будет дешевым. А тем, кому оно не по карману, министр предложил уезжать в районы.

- Ответ простой - спрос и предложения. В Казань, как в столицу республики, стремятся многие, наверное, поэтому цены высокие - есть спрос, - сказал Ханифов. - То, что касается семей, особенно молодых, для которых 50 квадратных метров оказываются неподъемными. Здесь можно порекомендовать, возможно, использовать маткапитал. Сегодня за второго, и за третьего ребенка бонусы хорошие. Они могут покрыть почти треть стоимости, мне кажется. Если рассматривать жилье, которое строится в районах, то там цена на него в два раза ниже. Может быть, на старте и покупать жилье там, где есть возможность? И трудовую деятельность переместить. Сегодня везде руки востребованы.

При этом министр зачем-то сослался на полученную им статистику – за последние года из городов Татарстана обратно в районы вернулись 19 тысяч семей. Причины их миграции Ханифов пока не назвал, но отметил, что на эти данные стоит обратить внимание.