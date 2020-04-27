В Чувашии было выявлено 42 новых случая COVID-19

По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 на 27 апреля, в Чувашии зафиксировано 24 новых случаев заражения коронавирусом. В итоге с начала пандемии в республике было выявлено 463 пациента с таким диагнозом. Восемь госпитализированных человек скончались, а 47 выздоровели и были выписаны из больниц.

Под наблюдением медиков сейчас находятся 4 198 человек, у которых обнаружили положительные тесты на коронавирусную инфекцию. На 5.30 в понедельник, 27 апреля, количество таких наблюдаемых достигло 1 522 человека. Большинство из них - 997 человек, находятся на изоляции дома, госпитализированы 472 человека. Среди них 18 несовершеннолетних - они заболели covid-19 от своих родителей.

В то же время в санатории «Алый парус» в Моргаушском районе Чувашии на обсчервации находятся 53 человека, из них 7 несовершеннолетних. Еще четверо, прибывших из Бали, привезены из Самары, так же находятся на карантине.