2020-04-27T12:54:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии было выявлено 42 новых случая COVID-19

С начала пандемии в республике было зафиксировано 463 заболевших коронавирусом
Олег ЛУГОВОЙ
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Восемь зараженных пациентов уже скончались.Восемь зараженных пациентов уже скончались.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 на 27 апреля, в Чувашии зафиксировано 24 новых случаев заражения коронавирусом. В итоге с начала пандемии в республике было выявлено 463 пациента с таким диагнозом. Восемь госпитализированных человек скончались, а 47 выздоровели и были выписаны из больниц.

Под наблюдением медиков сейчас находятся 4 198 человек, у которых обнаружили положительные тесты на коронавирусную инфекцию. На 5.30 в понедельник, 27 апреля, количество таких наблюдаемых достигло 1 522 человека. Большинство из них - 997 человек, находятся на изоляции дома, госпитализированы 472 человека. Среди них 18 несовершеннолетних - они заболели covid-19 от своих родителей.

В то же время в санатории «Алый парус» в Моргаушском районе Чувашии на обсчервации находятся 53 человека, из них 7 несовершеннолетних. Еще четверо, прибывших из Бали, привезены из Самары, так же находятся на карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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