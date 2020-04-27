В Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 24 человек

В этот понедельник, 27 апреля, в Ульяновской области выявлено 24 новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Отметим, на днях в Тереньгульскую районную больницу наведался губернатор области Сергей Морозов. Там выяснилось, что в районе не были готовы к пандемии и из-за контакта с заразившимся коронавирусом на самоизоляции, а значит не работают, находится целый ряд медиков. В том числе и сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов сел Скугареевка, Ясашная Ташла и Подкуровка.

В итоге в Тереньгульский район направлен сводный дезинфекционный отряд для обработки территории. Из-за претензий к местному руководству Сергей Морозов пообещал принять серьезные меры.