2020-04-27T12:54:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 24 человек

В одном из районов губернатор Сергей Морозов пообещал принять серьезные меры к местному руководству
Олег ЛУГОВОЙ
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Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В этот понедельник, 27 апреля, в Ульяновской области выявлено 24 новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Отметим, на днях в Тереньгульскую районную больницу наведался губернатор области Сергей Морозов. Там выяснилось, что в районе не были готовы к пандемии и из-за контакта с заразившимся коронавирусом на самоизоляции, а значит не работают, находится целый ряд медиков. В том числе и сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов сел Скугареевка, Ясашная Ташла и Подкуровка.

В итоге в Тереньгульский район направлен сводный дезинфекционный отряд для обработки территории. Из-за претензий к местному руководству Сергей Морозов пообещал принять серьезные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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