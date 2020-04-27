В Марий Эл зафиксирован еще 31 случай заражения коронавирусом

Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с нераспространением COVID-10, 27 апреля в Марий Эл выявлен еще 31 пациент с диагнозом коронавирус.

- В инфекционном и перепрофилированном терапевтическом отделениях Йошкар-Олинской городской больницы лечатся 149 пациентов, у 147 диагностирована пневмония. В тяжелом состоянии – 33 человека, в состоянии средней степени тяжести – 116. Один пациент на искусственной вентиляции легких. 62 человека нуждаются в кислородной поддержке. С подтвержденной коронавирусной инфекцией – 55, - в свою очередь сообщают в Минздраве Марий Эл.

Кроме того, сейчас в детской республиканской клинической больнице находятся 16 пациентов, у трех - пневмония, один в тяжелом состоянии, 12 – в состоянии средней степени тяжести, 3 – легкой степени тяжести. Коронавирус подтвердился только у 8 детей.

В Звениговской ЦРБ находятся 16 пациентов так же COVID-19 подтвердился у 8 взрослых пациентов, в Козьмодемьянской межрайонной больнице – у 9 человек; в Волжской центральной городской больнице – у 6 человек; в Мари-Турекской ЦРБ - у 12 пациентов; в перепрофилированном лечебном корпусе Медведевской ЦРБ – у 12 человек.

На данный момент в республике под наблюдением врачей находятся 1352 человека, 1342 из которых имели контакты с больными коронавирусом.

По последним данным, в Марий Эл 46 зараженных уже выздоровели, трое - скончались. О двух последних смертях стало известно накануне. Минздрав региона данную информацию пока не подтверждает, но о ней говорит федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.