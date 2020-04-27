В Татарстане зарегистрировали 70 новых случаев covid-19

Понедельник, 27 апреля, принес республике еще 70 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Среди них 18 человек уже госпитализировано, 52 человека с легкой или бессимптомной формой covid-19.

В 11 случаях инфекцию люди привезли с собой из других регионов, остальные 59 человек заразились в результате контакта с уже зараженными.

Среди заболевших семеро несовершеннолетних. В возрасте от 18 до 30 лет оказалось 11 людей, 28 человек - это татарстанцы в возрасте от 30 до 50 лет. Сovid-19 заболели 16 человек в возрасте от 50 до 60 лет, шестеро пенсионеров в возрасте от 60 и до 70 лет. Также два человека из тех, кто в возрасте от 70 до 80 лет, заболели коронавирусной инфекцией.

Количество заболевших по городам и районам республики: 31 житель Казани; пятеро проживают в Набережных Челнах; по четыре человека из Лаишевского и Тюлячинского районов; по трое в Высокогорском, Нижнекамском, Балтасинском, Кукморском и Зеленодольскоом районах; двое жителей Пестречинского района сдали положительный тест на covid-19; и по одному человеку больны в Буинском, Лениногорском, Аксубаевском, Чистопольском, Арском, Дрожжановском, Атнинском, Тукаевском и Агрызском районах.

Выписано за весь период пандемии 75 человек.